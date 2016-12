Für Ewa Cybulska (Cotillard) verläuft der Start in Amerika anders als erwartet. Ihre an Tuberkulose erkrankte Schwester Magda muss in Quarantäne, Ewa droht die Abschiebung. Verzweifelt nimmt sie die Hilfe von Zuhälter Bruno Weiss an. Der zwingt sie in die Prostitution.