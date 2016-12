Die Nummer für den Notfall: Der Bär möchte ungestört Fußball schauen und schickt Mascha in den Wald spielen. Er gibt ihr für den Notfall ein Handy mit. Das probiert Mascha natürlich sofort aus und ruft den Bären immer wieder an. Der Bär wird immer wieder umsonst gestört und ist zunehmend genervt. Als das Telefon schon wieder klingelt, beachtet der Bär den Anruf nicht mehr. Doch diesmal ist Mascha wirklich in Not. Der Wolf steht vor ihr. Einweck-Tag: Heute will der Bär viel Obst einwecken. Aber Mascha macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Sie stibitzt das Obst, stülpt sich dann ein Einweckglas über und spielt Astronaut. Dabei geht das restliche Obst zu Bruch. Verzweifelt geht der Bär in den Wald, um neue Früchte zu suchen. Aber er hat Pech. Kein guter Tag für den Bären, oder?