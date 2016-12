Nach dem Kuss mit William fragt sich Clara, ob dies nur eine Reaktion auf seinen Beistand und Zuspruch war. Clara streitet sich am Tag darauf mit Adrian, weil er ihr nicht glauben will, dass Desirée Naomis Kleid beschädigt hat. Als Clara auch noch in der Presse in den Schmutz gezogen wird, hilft William ihr erneut, ihren Kummer zu vergessen. Während William davon überzeugt ist, dass Claras Herz für immer Adrian gehören wird, merkt Clara, dass sie sich in William verliebt hat ... Tina beschließt, Oskar von ihrer Nacht mit David zu erzählen. Während David hofft, dass Oskar danach nichts mehr mit Tina zu tun haben will, sieht Oskar zu Tinas Überraschung ein, dass er kein Recht hat, ihr Vorwürfe zu machen. Friedrich wittert aufgrund der Spannungen zwischen Charlotte und Werner die Chance, seine Ex-Frau wieder auf seine Seite zu ziehen. Doch er weiß, dass er sein Ziel nur erreichen kann, wenn er sich von Beatrice trennt. Obwohl Beatrice Zweifel an seinem Plan hat, lässt sie sich doch auf die inszenierte Trennung von Friedrich ein.