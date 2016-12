Spiele sind angesagt - in jedem Alter. In der großen Primetime-Familien-Show "Das Spiel beginnt!" mit Johannes B. Kerner ist alles drin: neue Spiele-Trends und beliebte Klassiker. Prominente Kandidaten kämpfen in spannenden Runden gegen die wahren Experten: Kinder. Gäste: Boris Becker, Franziska van Almsick, Horst Lichter, Paul Panzer, Jorge González und die Schauspieler von Bibi & Tina; Lina-Larissa Strahl und Lisa-Marie Koroll. Neben den großen Spieleklassikern gibt es Geschicklichkeits- und Reaktionsspiele, Action- und Sportspiele, Taktikspiele, Gedächtnisspiele und Neuheiten. In diversen Spielrunden treten die Promis gegen ihre kleinen Gegner an. Nach dem großen Finalspiel ist klar, welches Team der Gewinner des Abends ist - die Promis oder die Kids. Die Inszenierung der Spiele ist in einem modernen und opulenten Look, immer angelehnt an das Spielprinzip und häufig mit einem komplett neuen Twist.