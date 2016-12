Ein 33-jähriger junger Mann kommt als neuer Patient in die Abteilung von House. Sein Krankheitsbild ist erst mal unklar, sodass Chase und Adams, wie so oft, eine Wohnungsdurchsuchung vornehmen. Sie stoßen auf Henrys 'Mitbewohnerin', 'Amy', die sich bei näherer Betrachtung jedoch als Mitbringsel aus dem Erotikshop darstellt. Chase und Adams bringen die Sexpuppe ins Krankenhaus. Beim Anblick von Amy gibt Henry zu, dass er mit ihr zusammenlebt. Um festzustellen, ob sich in der Dame irgendwelche Bakterien befinden, verlangt House von Adams, dass sie Amy einer gynäkologischen Untersuchung unterzieht, die jedoch ohne Befund verläuft. House zeigt sich unbeeindruckt und will nun, dass Henrys "Gespielin" seziert wird. Doch stehen Henrys Leiden wirklich im Zusammenhang mit der ominösen Sexpuppe, die für den Patienten offenbar eine enorme Bedeutung hat? Schließlich gelingt Adams der entscheidende Durchbruch, so dass die Patientenakte bald geschlossen werden kann.