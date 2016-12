Tom Strickler hat es geschafft, dass die CIA in Washington Michaels "Burn Notice" noch einmal überprüft. Doch Michaels Glücksgefühl währt nicht lange, denn Fiona macht ernst und packt ihre Sachen. Sie kann nicht länger mit ansehen, wie Michael sich auf die abstrusen Forderungen von Strickler einlässt und will deshalb zurück zu ihrer Mutter nach Irland gehen. Doch noch bevor sie die Stadt verlässt, steht plötzlich ihr Bruder Sean vor der Tür. Er behauptet, Thomas O'Neill, der Teil einer radikalen, irischen Splittergruppe ist und bereits mit zwölf Bombenanschlägen in Verbindung gebracht wird, sei auf dem Weg nach Miami, um seine Schwester zu töten. Denn Fiona hatte einst einen von O'Neill geplanten Bombenangriff vereitelt, wofür dieser schon seit langer Zeit Rache nehmen will. Obwohl Fiona und ihr Bruder auf eigene Faust gegen den alten Feind aus der Heimat angehen wollen, schalten sich Michael und Sam wie selbstverständlich in den Fall ein, um ihrer Freundin zu helfen. Dazu gibt sich Michael gegenüber O'Neill als amerikanischer Waffenhändler aus und bietet zum Schein an, Fiona im Gegenzug für eine Waffenlieferung ausliefern zu wollen. Doch Sean riskiert in einem entscheidenden Moment mit seinem abgrundtiefen Hass für O'Neill nicht nur das Gelingen des gesamten Plans, sondern auch Michaels Leben. Bald stellt sich zudem heraus, dass O'Neill Fiona gar nicht töten will: Sie soll stattdessen nach Irland verschleppt und dort an den Höchstbietenden verkauft werden, der noch eine Rechnung mit ihr offen hat. Tatsächlich gelingt es dem radikalen Iren, in einem Moment der Unachtsamkeit Fiona zu entführen. Ihr Bruder Sean wird dabei angeschossen und Michael schwer verletzt. Er erkennt, dass offenbar Tom Strickler mit der Sache zu tun hat und er durch die Zusammenarbeit mit ihm in viel größere Schwierigkeiten geraten ist, als er sich hätte vorstellen können. Um Fiona zu retten, hat Michael deshalb einen hohen Preis zu zahlen...