How to Get Away with Murder Heute | VOX | 23:05 - 00:00 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Nach einer erneuten E-Mail sind die Praktikanten davon überzeugt, dass Philip Jessup ihnen nach dem Leben trachtet. Annalise, die ihre Studenten nicht in Gefahr bringen will, macht Staatsanwalt Denver deshalb ein Angebot: Er erhält von ihr die Erpresser-Videos, die zu Philips Ergreifung führen, wenn ihrem Team Straffreiheit für die Nacht garantiert wird, in der Emily Sinclair umkam. Doch der Staatsanwalt spielt ein doppeltes Spiel... (SV1) Original-Titel: How to Get Away with Murder (Hot from the US) Untertitel: So viel Blut Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2016 Regie: Zetna Fuentes Folge: 13 FSK: 12 Schauspieler: Annalise Keating Viola Davis Nate Lahey Bill Brown Laurel Castillo Karla Souza Frank Delfino Charlie Weber Wes Gibbins Alfred Enoch Rebecca Sutter Katie Findlay Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets