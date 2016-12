Das Essperiment - ein halbes Jahr nur regional essen: Seit einem halben Jahr teilen sie ein gemeinsames "Schicksal" und doch kannten sie einander bisher nur aus dem Fernsehen: die "Essperiment"-Teilnehmer/innen aus der Steiermark, Oberösterreich und Wien, die sich für "heute konkret" dazu verpflichtet haben, ein Jahr lang ausschließlich das zu essen, was seinen Ursprung im Umkreis von 100 Kilometern hat. Bei einem vorweihnachtlichen Wochenende im Salzburger Leogang gab es jetzt erstmals die Gelegenheit, einander persönlich kennenzulernen und die Erfahrungen, Erlebnisse und Entdeckungen der vergangenen sechs Monate auszutauschen. Die Tage im Schnee haben auch eine überraschende Wende gebracht. Denn für ein Team war es der letzte "Essperiment"-Dreh. Außerdem zeigt "heute konkret", was es am Heiligen Abend auf den Festtagstellern der "Essperimentierer" gab.