Als Andi sechs war, machte sich seine Freundin Lili über seinen kleinen Penis lustig. Seitdem hat der inzwischen 16-Jährige Hemmungen im Umgang mit Mädchen, obwohl ihn sein bester Kumpel Harry so gut es geht mental unterstützt. Als Andis Schwarm Katja zu einer Sommerparty einlädt, zu der sich auch Lili angekündigt hat, muss Andi sein Penis-Trauma bezwingen. Katja ist allerdings verknallt in Bobby, der ausgesprochen gut bestückt ist, was Andi sehr frustriert. (SV1)