Die Sendung entführt in hessische Regionen, wo liebliche Landschaften den Geist der Rheinromantik heraufbeschwören und wo Gemütlichkeit und Gastlichkeit großgeschrieben werden: in den Rheingau, Deutschlands Weinkammer, und in den Taunus, der mit seiner sanft hügeligen und waldreichen Landschaft zu den schönsten deutschen Mittelgebirgen gehört. Die Filmautorin Tanja Höschele ist unterwegs zwischen Bad Homburg und Bad Schwalbach, durchquert den Hintertaunus bis an den Rhein - zu Städten wie Rüdesheim und Lorch. Aber auch in der größten Stadt im Westen Hessens, der Landeshauptstadt Wiesbaden, wird Station gemacht. Unterwegs gilt es, stolze Burgen, malerische Städtchen und vor allem atemberaubende Natur zu entdecken. Wald, Wasser und Wein sind die beherrschenden Themen dieser Region. Im Taunus trifft Tanja Höschele auf lichte Wälder und zahllose Kulturdenkmäler, im Rheingau unternimmt sie eine Schiffsreise und begegnet Winzern, denen sie bei ihrer täglichen Arbeit über die Schulter schauen darf. Natürlich zeigt die Sendung auch kulinarische Highlights in Rheingau und Taunus und kehrt gemütlich - meistens natürlich bei einem guten Glas Wein - in schönen und besonderen Lokalen ein.