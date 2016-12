Der exzentrische belgische Meister-Detektiv Hercule Poirot unternimmt in Begleitung seines alten Freundes Colonel Race eine Schiffstour auf dem Nil. Race hat den geheimen Auftrag, dem schurkischen Rechtsanwalt Andrew Pennington auf die Finger zu schauen. Pennington steht unter Verdacht, das Vermögen der reichen Industrie-Erbin Linnet Ridgeway zu veruntreuen, die sich - auf dem gleichen Schiff - mit ihrem Ehemann Simon in den Flitterwochen befindet. Als die schöne Linnet ermordet wird, steht Detektiv Poirot vor einer schwierigen Aufgabe. Alle Mitreisenden stehen mit der Ermordeten in irgendeiner Verbindung und haben jeweils ein Mordmotiv. Die mondäne Jetset-Dame Mrs. Van Schuyler hat es auf Linnets Perlen abgesehen. Ihre biestige Zofe Miss Bowers war einst eine reiche Frau, bis Linnets Vater ihre Familie geschäftlich in den Ruin trieb. Der junge Marx-Leser Jim Ferguson spricht laut davon, dass er Linnet als "Klassenfeind" am liebsten hinrichten würde. Die Autorin Salome Otterbourne hat Linnet in einem ihrer Kitschromane verunglimpft und muss mit einer saftigen Schadenersatzklage rechnen. Die Tatverdächtige mit dem stärksten Motiv ist Jacqueline de Bellefort, denn Linnet hat ihr den Verlobten Simon ausgespannt. Doch Jacqueline hat als Einzige ein hieb- und stichfestes Alibi. Als schließlich noch das Dienstmädchen Louise Bourget und daraufhin Salome Otterbourne ermordet werden, steht Hercule Poirot vor einer äußerst schwierigen Aufgabe ... - "Tod auf dem Nil" ist eine spannende und aufwändig ausgestattete Verfilmung des gleichnamigen Kriminalromans von Agatha Christie. Dank den hervorragend fotografierten ägyptischen Schauplätzen und dem hochkarätigen Ensemble internationaler Stars entstand ein ebenso kurzweiliges wie amüsantes Krimivergnügen.