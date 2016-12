Moderatorin und "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers präsentiert in einer neuen Folge "Pleiten, Pech & Pannen" wieder das Beste, was es im deutschen Fernsehen an Versprechern, Stolperern und technischem Versagen zu sehen gab. Außerdem: kuriose und vergnügliche Missgeschicke aus dem Internet und lustige Pannen und Peinlichkeiten aus privaten Videos aus dem In- und Ausland. Zu Gast ist Moderator Peter Imhof. Ihm sind bereits so viele Missgeschicke vor laufender Kamera passiert, dass er als der "Pannenkönig" schlechthin gilt. Die besten Ausschnitte seiner vergnüglichen Ausrutscher hat er dabei. Und natürlich gibt es auch ein Wiedersehen mit dem Pechvogel Rabea-Marie: Präsentiert von Entertainer Ross Antony wird die "beste Panne dieser Ausgabe" gekürt.