Als Adrian unversehrt vom Joggen zurückkehrt, stürzt sich Clara erleichtert in die Arbeit und träumt von ihrem großen Durchbruch, nachdem sie Naomis Kleid fertiggestellt hat. Doch am Abend der Premiere reißt das Kleid plötzlich und Naomi steht entblößt vor den Fotografen. Der Filmstar macht ihr schwere Vorhaltungen, doch William stellt sich heldenhaft vor Clara - Beatrice hat plötzlich Skrupel bekommen, Adrian zu erschießen. Durch Friedrich schafft sie es gerade noch zu verhindern, dass André und Werner sie entdecken. Als Friedrich sie wegen ihres Ausflugs zur Rede stellt, behauptet Beatrice, dass sie Beweise gegen André und Werner sammeln wollte. Empört konfrontiert Friedrich Werner und die ahnungslose Charlotte mit Beatrices Vorwurf, Werner und André hätten eine Kamera in Beatrices Schlafzimmer installiert. Nach Oskars Auftauchen ist Tina vollkommen verwirrt - denn auch David versucht weiter, ihr Herz für sich zu gewinnen. Tina weiß nicht, für welchen der beiden Männer sie sich entscheiden soll. Als Hildegard Alfons nach ihrer Rückkehr aus Spanien erzählt, dass sie eine Patenschaft für ein Tierheim übernommen hat, befürchtet Alfons, dass sie sich mit ihren Aktivitäten übernimmt, und bittet Fabien heimlich und gegen Bezahlung, ihr etwas zur Hand zu gehen.