Mord im Rosenbeet: Der Rentner Eberhard Brucker wird im Rosenbeet seines ehemaligen Hauses erschlagen aufgefunden. Die Kommissare Hansen und Hofer ermitteln im unmittelbaren Umfeld. Unter Verdacht geraten der Sohn des Opfers, Andreas Brucker, sowie Ex-Schwiegertochter Ingrid Brucker. Wie sich herausstellt, hatten Vater und Sohn seit Jahren keinen Kontakt mehr zueinander, seitdem Eberhard Brucker im Seniorenheim "Sonnenbichl" lebte. Schwiegertochter Ingrid pflegte den Kontakt und besuchte ihn dort regelmäßig. So auch am Tatabend. Waren Vater und Sohn so sehr zerstritten, dass die Auseinandersetzung nun ein tödliches Ende nahm? Oder ist Ingrid Brucker zur Mörderin geworden, um den wertvollen Familienschmuck an sich zu reißen? Von Herbert Maier, Empfangschef im Seniorenheim, erfahren Hansen und Hofer, dass Eberhard Brucker unter den Heimbewohnern als geizig galt. Eine Aussage, die auch Andreas und Ingrid Brucker bestätigen können. Doch dann scheint der Fall eine interessante Wendung zu nehmen: Die ehemalige Schauspielerin Gertrud Landmann, ebenfalls Heimbewohnerin, wendet sich an die Presse und gesteht den Mord an Eberhard Brucker. Wollte die alte Dame nur einmal wieder in die Schlagzeilen kommen? Als schließlich herauskommt, dass das Opfer Goldbarren im Wert von einer halben Million Euro besaß und diese im Rosenbeet vergraben hatte, kommen die Cops dem wahren Täter auf die Schliche. Polizeichef Achtziger und Marie haben derweil andere Sorgen: Vor dem Kommissariat wird eine Skulptur des Künstlers Ignaz Grasser aufgestellt, ein Geschenk an die Stadt Rosenheim. Doch dann stellt sich heraus, dass das Kunstwerk dort nicht stehen bleiben kann und ein neuer Standort gesucht werden muss.