Die Simpsons Morgen | Pro7 | 00:15 - 00:40 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Inhalt Eine kriminelle Karriere mit staatlicher Unterstützung – das hätte Homer sich auch nicht träumen lassen. Doch als er durch eine dumme Tat zu vielen Jahren Knast verdonnert wird, begibt er sich im Auftrag der Bundesbehörde in mafiöse Kreise: So muss er wenigstens nicht hinter Gitter. Original-Titel: The Simpsons Untertitel: Donnie Fatso Laufzeit: 25 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2010 Regie: Ralph Sosa Folge: 9 Schauspieler: Dan Castellaneta Julie Kavner Nancy Cartwright Yeardley Smith Harry Shearer Hank Azaria