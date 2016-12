Party-Premiere für Vic: Die 13-Jährige und ihre Clique kennen kein anderes Thema mehr als die bevorstehende "La Boum". Als Vic beim Feiern Mathieu begegnet, ist sie Feuer und Flamme. Aber während daraufhin am eigenen Leib erfährt, dass die erste Liebe nicht nur Glück bringt, durchleben auch ihre Eltern nach 15 Jahren Ehe eine Krise. Wie gut, dass Vic sich vertrauensvoll an ihre Urgroßmutter wenden kann, die ihr in dieser schweren Zeit beisteht.