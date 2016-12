Knusprige Ente: bratfertig vom Discounter Für viele gehört zum Weihnachtsmenü eine knusprig gebratene Ente. Den Braten gibt es schon vorgegart im Supermarkt und im Discounter zu kaufen. Doch wie gut schmecken die günstigen Entenbraten? Router kaputt: wie gut sind IT-Hilfsdienste? Für viele Menschen ist es der Horror, wenn sie in den eigenen vier Wänden von Telefon, Computer und Fernsehgerät abgeschnitten sind. Was tun, wenn die Heimelektronik komplett ausfällt? Ein Fachmann könnte helfen. Doch was taugen mobile IT-Spezialisten? "Markt" deckt auf. Reisegepäck: Wer haftet bei Schaden? Carsten B. aus dem niedersächsischen Hude ist beruflich im Flugzeug unterwegs. Er arbeitet bei Airbus. Zu seinem Fluggepäck gehört ein Rollstuhl, den er nach einem Motorradunfall benötigt. Auf einem Flug mit der Lufthansa ging der jedoch kaputt. Seither kämpft Carsten B. darum, dass die Fluggesellschaft den Schaden des teuren Carbon-Rollstuhls ersetzt. "Markt" mischt sich ein. Christbaumständer im Test: Worin hat die Tanne den besten Stand? Christbaumständer gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, mit und ohne Wassertank. Pünktlich zum Fest testet "Markt" verschiedene Fabrikate. In welchem Modell steht der Baum gerade und sicher? "Markt" will's wissen. mediaspar.tv: Ärger für Kunden mediaspar.tv ist ein Sender, der im Internet mit günstigen Angeboten Werbung macht. Bei einem besonders preiswerten Handyvertrag haben viele der Zuschauer zugegriffen. Doch statt eines Schnäppchens bekamen die Kunden einen Riesenärger. Weihnachtsverpackungen: teurer Spaß Süßigkeiten in einer Weihnachtsverpackung sehen hübsch aus unter dem geschmückten Tannenbaum. Es handelt sich aber um Mogelpackungen, warnen Verbraucherschützer. Nur weil das Papier um die Schokolade bunt bedruckt ist, ist sie häufig viel teurer. - Christbaumständer im Test: Worin hat die Tanne den besten Stand?