Die erfolgreiche Berliner Theater-Sitcom erstmals als Fernseh-Serie! Seit zehn Jahren bringt die Soap-Parodie "Gutes Wedding, Schlechtes Wedding" die Abenteuer ihrer Kiezbewohner fünf Abende pro Woche auf die Bühne des Weddinger Prime Time Theaters. Für die rbb-Fernseh-Adaption hat Autorin und Prime Time-Mitbegründerin Constanze Behrends eine eigene Geschichte kreiert rund um die eineiigen Zwillingsschwestern Ulla und Penelope, die bei ihrer Geburt getrennt wurden. Heute ist Penelope eine vegane Performance-Künstlerin mit Hausmann im Prenzlauer Berg und Ulla eine übergewichtige Döner-Liebhaberin im Wedding. Sie ahnen nichts von der Existenz der anderen bis Ulla einen Job als Hausmeisterin an der Schule ihrer Tochter annehmen muss, und Penelope, die mit ihrem Mann Tömle neuerdings versucht, als WG zusammenzuleben, ihren Sohn Casper aufgrund der finanziellen Vorteile ebenfalls in die Weddinger Integrationsschule steckt. Werden sie sich finden? Constanze Behrends verkörpert Ulla und Penelope in einer Doppelrolle. Mit dabei sind durch die Prime Time-Ensemble-Mitglieder auch Lieblingsfiguren wie der schwäbische Männerstillgruppenleiter Üwele, die Kiezschlampe Sabrina, die "Gut-Türken" Orkan und Taifun oder die Prenzlberger Übermütter. Dieser Kosmos wird bereichert durch Stephan Grossmann als Schuldirektor, Carl Heinz Choynski als "Opa", Sabine Kaack als Penelopes Adoptivmutter und Comedian Chris Tall als Prenzlberger Waldorfschüler Caspar Melchior Balthasar. In der Auftaktfolge steht Ulla im Wedding ohne Job und Bleibe auf der Straße und wird durch Ahmeds Hilfe die neue Hausmeisterin an der SISTAR (Soziale Integrationsschule für Türken, Anarchos und Reiche) zum Entsetzen ihrer Tochter Ratte, die nun in ihrer Schule wohnen muss. Schuldirektor Jens Dietrich hingegen verliebt sich sofort in Ulla. Im Prenzlauer Berg versuchen unterdessen Performance-Künstlerin Penelope und ihr Mann Tömle, ihre Ehe in eine WG umzuwandeln, mit Hilfe der Feng-Shui-Beraterin Kathrin und des Männerstillgruppenleiters Üwele. Sohn Casper wird aufgrund der finanziellen Vorteile ebenfalls auf die SISTAR geschickt und trifft dort als erstes auf Rattes Verachtung, während Penelope unsanft erfährt, dass sie adoptiert ist.