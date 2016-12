Ein sonniger Tag und Hasso ist voller guten Mutes, heute zu einem Verkaufsabschluss zu kommen. Eine sympathische Haushälterin zeigt sich interessiert, verweist Hasso aber auf die Hausbesitzer und lässt dabei erfreulicherweise gleich die Tür offen. Im Haus trifft Hasso zunächst nur Janina Roth an, eine dunkel gekleidete junge Frau, die bei runtergelassenen Rollläden düstere Zeichnungen malt. Als sich Hasso verwundert zeigt, stellt sie sich ihm als "Emo" vor, als Vertreterin einer gefühlsintensiven Jugendbewegung. Viel Interesse scheint sie jedenfalls nicht an Hassos leistungsstarkem Gerät zu haben, zumal die junge Dame heute noch so einiges vorhabe. Hasso ist schon im Gehen begriffen, da fällt ihm etwas auf, das ihn stutzen lässt...