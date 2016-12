Eigentlich hat Boris Bargfeld überhaupt keine Lust auf einen Vertreterbesuch. Aber Hasso bittet zunächst auch nur um etwas Wasser für Samson, den Kater seiner Frau Melanie, den er in der Katzenbox immer auf Tour dabei hat. Hassos stümperhafte Verkaufsversuche kommen dabei aber nicht an, so dass er sich schnell wieder vor der Tür findet. Doch als just in dem Moment Hassos Telefon klingelt und Bargfeld mitbekommt, dass Hassos Ehe nicht gerade glücklich ist, bittet er ihn wieder herein. Bei dem Gespräch von Mann zu Mann zum Thema Lustlosigkeit in der Ehe offenbart der Hausherr, dass er heute einen Nacktputzservice angeheuert hat, um sich inspirieren zu lassen. Doch statt der "sexy Polin", die Hasso erwartet, steht jemand ganz anders vor der Tür...