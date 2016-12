Auch als Erwachsener muss Peter Pan gegen den gemeinen Kapitän Hook kämpfen: Der kommt zurück, um Peters Kinder zu holen und sich so an ihm zu rächen. Peter hatte die Abenteuer von früher längst vergessen und lebt in der Welt der Finanzen. Die Fee Tinkerbell frischt sein Gedächtnis auf und nimmt ihn mit nach Nimmerland.