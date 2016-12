Ein neuer Freund für Mascha: Mascha will mit den Tieren auf ihrem Hof spielen, doch die haben sich versteckt. Aber bevor sie traurig werden kann, lockt ein lustiger Schmetterling sie in den Wald. Dort entdeckt Mascha ein tolles Haus. Darin wohnt der Bär. Der ist gar nicht erfreut über das Durcheinander, das Mascha angerichtet hat und setzt sie im Wald aus. Als es dunkel wird, plagt ihn aber das schlechte Gewissen und er geht Mascha suchen. Aber sie ist verschwunden. Traurig geht der Bär nach Hause. Doch welche Überraschung erwartet ihn da! Kein Winterschlaf für den Bären: Der Bär hat alles für den Winterschlaf vorbereitet. Aber Mascha kommt trotzdem durch die vernagelte Tür ins Haus. Sie weckt den Bären, denn sie will spielen. Genervt öffnet er die Augen. Plötzlich knurrt Maschas Magen ganz laut. Doch bevor der Bär das Essen servieren kann, ist Mascha eingeschlafen.