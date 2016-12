Burghausen - das ist einmal im Jahr die ganze Welt des Jazz. Der Bayerische Rundfunk hat die herausragende Qualität des Festivals schon früh erkannt. Fast von Anfang an wurden Konzerte für den Hörfunk mitgeschnitten, kurze Zeit später wurde auch für das Fernsehen aufgezeichnet. BR-alpha hat mit "Jazz oder nie!" einen festen Sendeplatz etabliert, der jeden zweiten Sonntag um 21.15 Uhr die Freunde des Jazz bereits zur Primetime mit ihrer Lieblingsmusik bedient. Burghausen - das ist einmal im Jahr die ganze Welt des Jazz. Die Internationale Jazzwoche in der idyllischen Stadt an der Salzach präsentierte auch bei der 40. Veranstaltung (17. bis 22. März 2009) Weltgrößen in gemütlich bayerischer Umgebung. Der Bayerische Rundfunk hat die herausragende Qualität des Festivals schon früh erkannt. Fast von Anfang an wurden Konzerte für den Hörfunk mitgeschnitten, kurze Zeit später wurde auch für das Fernsehen aufgezeichnet. Seit 2001 hat BR-alpha den Fernsehpart übernommen. BR-alpha hat mit "Jazz oder nie!" einen festen Sendeplatz etabliert, der jeden zweiten Sonntag um 21.15 Uhr die Freunde des Jazz bereits zur Primetime mit ihrer Lieblingsmusik bedient.