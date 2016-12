Tobi checkt die größten Bands der Welt: die Orchester. Hier spielen die Musiker nicht mit E-Gitarren und Verstärkern, sondern mit Geigen, Blasinstrumenten und Pauken. Und zwar nicht nur vier oder fünf Musiker und Musikerinnen: Für große Werke stehen manchmal über 100 auf der Bühne! Wie das Zusammenspiel klappt, ohne dass auch nur ein einziger Ton schief klingt, checkt Tobi beim "Münchner Rundfunkorchester". Dirigent Frank gibt dort den Ton an. Er erklärt, was eine Partitur ist, wie man den Musikern den richtigen Einsatz gibt und warum es ohne eine bestimmte Sitzordnung im Orchester nicht rund läuft. Außerdem checkt Tobi den Kammerton "A" und lässt sich zeigen, wofür ein Orchestergraben gut ist. Bei der großen Orchesterprobe darf Tobi dann auf einer unglaublich teuren Geige spielen, mit viel Spucke in die Trompete blasen und ein ganz besonders Stück sogar selbst dirigieren. Das ganze große "Münchner Rundfunkorchester" soll jetzt auf sein Kommando hören! Da ist Tobi ganz schön aufgeregt. Nach der Probe folgt am Abend der große Auftritt - mit dem Checker an der Triangel. Hoffentlich verpasst er seinen Einsatz nicht!