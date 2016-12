Gegensätze ziehen sich an, auch in der Küche. In "herzhaft & süß" zeigen die Konditormeisterin Angelika Schwalber und der Sternekoch Alfons Schuhbeck raffinierte Back- und Kochkreationen. Die Rezepte in dieser Folge: Meeresfrüchtesalat, Ricotta-Törtchen mit Früchten, Branzino mit Proseccosoße und Limettenspinat, Limonentörtchen München gilt als die nördlichste Stadt und Bayern als die nördlichste Provinz Italiens. Kein Wunder, denn nirgendwo sonst hat man die italienische Lebensart so aufgenommen wie hier. Ristorante und Pizzerien sind zahlreicher als bayerische Wirtshäuser, man flaniert über die Piazza und trinkt seinen Cappuccino im Stehen. Und man kocht in Bayern mindestens so gut wie in Italien. Diesen Beweis treten der Münchner Meisterkoch Alfons Schuhbeck und die bayerische Spitzenkonditorin Angelika Schwalber mit ihren italienischen Leckerbissen in "herzhaft & süß" an. Während Alfons Schuhbeck Früchte der Meere sowie einen Wolfbarsch veredelt, widmet sich Angelika den Dolci: Ihre Ricotta- und Limonentörtchen sind süßer als das süße Nichtstun. - Ricotta-Törtchen mit Früchten