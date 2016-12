Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches und bewegendes Jahr 2016. Der islamistische Terror erschüttert Nizza, Istanbul und Brüssel und ist auch in Deutschland angekommen. Der Kampf gegen den IS fordert Tausende von Toten, und der ums Weiße Haus spaltet die USA. In Großbritannien entscheidet sich eine knappe Mehrheit für den Brexit, und in Deutschland zieht die AfD in fünf Länderparlamente ein. Die Silvesternacht von Köln bewegt die Republik, und im Flüchtlingslager Idomeni kommt es zu schweren Unruhen. CETA, das Freihandelsabkommen mit Kanada, wird nach langen Querelen unterzeichnet, und die EU ist zerstritten wie nie. Die Olympischen Spiele faszinieren Milliarden von Menschen, und Portugal wird zum ersten Mal Fußball-Europameister. Heftige Unwetter überschwemmen weite Landstriche in Süddeutschland, und beim Zugunglück von Bad Aibling sterben zwölf Menschen. All dies und noch mehr im "Album 2016" mit Anmerkungen von Elmar Theveßen.