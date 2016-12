Ip Man wird in Foshan, im Süden Chinas, geboren und wächst dort wohlbehütet im Kreise seiner vermögenden Familie auf. Er führt ein sorgenfreies Leben, gründet eine Familie und kann sich voll und ganz dem Wing Chun - einer Technik des Kung-Fu - widmen. Als ihn der große Kung-Fu-Meister Gong Baosen zu seinem Nachfolger ernennt, muss Ip Man eine Reihe von Prüfungen bestehen. Er trifft in einem Duell auf Gong Er, die schöne Tochter des Meisters, und ist augenblicklich verzaubert von der jungen Frau, die er sein Leben lang nicht vergessen kann. Doch je erfolgreicher Ip Man wird, desto mehr versinkt die Welt um ihn herum im Chaos: Die japanische Invasion bringt Leid und Hunger mit sich; Ip Mans Familie verarmt und seine zwei Kinder verhungern. Zudem hat Gong Baosen Ip Man die schwere Aufgabe zugetragen, die gespaltenen Lager der nord- und südchinesischen Kampfkünste zusammenzuführen. Doch Ma San - Ip Mans Konkurrent aus dem Norden - ist nicht bereit, sich unterzuordnen ... Einige Jahre später kreuzen sich die Wege von Gong Er und Ip Man in Hongkong, wohin er in den Wirren des Krieges geflohen ist und wo er als Kung-Fu-Lehrer arbeitet. Doch nichts ist mehr wie zuvor. Regisseur Wong Kar Wai erzählt in "The Grandmaster" die Geschichte des legendären Kung-Fu-Meisters Ip Man und seiner Zeit: In einem dynamischen Rhythmus lässt Wong Kar Wai die Bilder dieser Ära wieder aufleben. Hier, im Chaos des Krieges, hatten die Kampfkünste ihre Blütezeit.