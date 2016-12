Der Polizist Nick Bentley wird während seiner Nachtschicht erschossen, als er die beiden Drogendealer Eight Jung und Theo Carson verhaften wollte. Doch Bentley ist nicht das einzige Opfer: Die Polizisten Brooks und Devlin finden ebenfalls den erschossenen Jung. Da dessen Komplize Carson bereits mehrmals strafauffällig wurde, ist es ein Leichtes, diesen zu überführen. Bei seiner Vernehmung sagt Carson aus, dass Jung Bentley getötet und er Jung daraufhin nur aus Notwehr erschossen habe, da er sich von ihm bedroht fühlte. Als nach dem Schusswechsel ein weiterer Polizist am Tatort eingetroffen ist, ist Carson in letzter Sekunde geflohen. Er hat allerdings beobachtet, dass der zweite Polizist Bentley nicht geholfen hat, obwohl dieser schwerverletzt am Boden lag. Ray Griffin, der in jener Nacht gemeinsam mit Bentley auf Streife war, fällt daraufhin ins Visier der Ermittler: Dieser hat große Schuldgefühle, da er nach einem Einsatz auf einem Parkplatz den Funkspruch der Zentrale missverstanden hat und in eine andere Straße gelaufen ist. Griffin streitet jedoch ab, Bentley am Tatort verblutet haben zu lassen. Als Brooks und Devlin herausfinden, dass Bentley schwul war und Griffin schwulen Polzisten mithilfe eines Flugblattes gedroht hat, ist das Motiv für die unterlassene Hilfeleistung offensichtlich. Daraufhin wird ein Disziplinarverfahren gegen Griffin eingeleitet - doch reicht die Beweislage für eine Verurteilung aus oder wird er freigesprochen?