In London schlägt kurz vorm Fest die Liebe auf verschiedenste Weise zu: Der Premierminister (Hugh Grant) verguckt sich in eine Angestellte, Braut Juliet (Keira Knightley) merkt, dass der beste Freund ihres Mannes in sie verliebt ist, und dem trinkfesten Alt-Rocker Billy (Bill Ni-ghy) wird klar, wer sein Seelenverwandter ist.