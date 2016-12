Ein dunkles Geheimnis überschattet das Verhältnis der Königstöchter Elsa und Anna: Elsa kann Dinge und Menschen in Schnee und Eis verwandeln! Am Tag von Elsas Krönung löst Anna mit der kopflosen Verlobung mit Prinz Hans eine Katastrophe aus. Die empörte Elsa versetzt das ganze Land in den ewigen Winter und flieht dann vor dem aufgebrachten Volk. Anna begibt sich gemeinsam mit Eishändler Kristoff, Rentier Sven und Schneemann Olaf auf die Suche, um ihre Schwester und das Königreich zu retten. (SV1)