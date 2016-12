Produziert: Tschechoslowakei / Deutsche Demokratische Republik, 1973 Westdeutscher Rundfunk Kamera: Josef Illík Autor: Václav Vorlícek Komponist: Karel Svoboda Kontakt: Cornelia Ackers Mit List, Witz und drei Zaubernüssen nimmt Aschenbrödel den Kampf gegen die Ungerechtigkeit auf. Der König will, dass sein Sohn endlich heiratet, und lädt viele junge Frauen von nah und fern zu einem Fest in sein Schloss ein. Der Prinz will aber gar nicht heiraten und die Frauen gefallen ihm schon gar nicht. Zu den Gästen gehören auch Aschenbrödels böse Stiefmutter und deren nicht minder böse Tochter Dora. Aschenbrödel muss zu Hause die Erbsen und Linsen aus der Asche lesen. Der Prinz langweilt sich auf dem Fest im Schloss, bis eine wunderschöne Frau in einem kostbaren Kleid den Ballsaal betritt. Niemand erkennt, dass es Aschenbrödel ist. Sie gibt ihm ein Rätsel auf und verschwindet so schnell, wie sie gekommen ist. Dieses Aschenbrödel ist hübsch wie eine Prinzessin, kann schießen wie ein Jäger, reiten wie ein Ritter und auf Bäume klettern wie ein richtiger Junge. Wird der Prinz die Schöne wiedersehen und das Rätsel lösen? In "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gewinnt der renommierte tschechische Märchenfilmregisseur Václav Vorlícek dem weltweit bekannten Märchen neue Qualitäten ab. Nicht zuletzt gelingt ihm dies durch die Charakterisierung des Aschenbrödels als selbstbewusste, mutige junge Frau.