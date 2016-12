Während das Volk Sissi liebt und verehrt, eckt die Ehefrau von Kaiser Franz-Joseph bei Diplomaten und Höflingen immer wieder an. Ihr Flirt mit Graf Andrassy wird misstrauisch beobachtet. Eine schwere Krankheit zwingt sie zu einem Umzug in ein wärmeres Klima. Doch in Italien ist das Kaiserpaar nicht willkommen.