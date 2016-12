Felix Lauser, 10, wird mit schweren Asthma-Beschwerden eingeliefert. Valerie Klein ist sicher, dass diese nicht nur organische Ursachen haben - der Junge scheint unter Stress zu stehen. Eine Ursache hierfür könnte sein, dass der hörende Sohn einer gehörlosen Mutter für sie den Gebärdendolmetscher im Alltag gibt und dabei seine eigenen Bedürfnisse zu kurz kommen lässt. Aber darf sich Valerie in das dadurch funktionierende Familienleben einmischen? Grit Lang wird nach ihrem Zusammenbruch in der Elisabeth-Klinik von Prof. Gül behandelt und bekommt Panik, als sie von Nanny erfährt, dass während ihrer Bewusstlosigkeit eine MRT ihres Schädels durchgeführt wurde - wie wird Bernd reagieren, wenn er jetzt erfährt, dass Grits Hirntumor eine Erfindung war, um ihren Sohn weiter an sich zu binden? Das Untersuchungsergebnis ist dann allerdings auch für Grit überraschend. Obwohl sich Jonas Müller auf das Baby freut, hadert Luna mehr und mehr mit sich: Kann sie es wirklich verantworten, in ihrem Alter Erstgebärende zu werden? Und was passiert, wenn mit dem Kind etwas nicht in Ordnung sein sollte?