Die 13-jährige Gritta, Hochgräfin von Rattenzuhausbeiuns, lebt glücklich und zufrieden mit ihrem Vater im Familienschloss. Der Hochgraf ist ein Tüftler und Erfinden und Tüfteln liegen ihm mehr als das Regieren. Zuletzt hat er eine Thronrettungsmaschine konstruiert und hofft, vom König viel Ehre und noch mehr Geld dafür zu bekommen, letzteres wäre auch dringend für den heruntergewirtschafteten Besitz erforderlich. Der Hochgraf hat die Gräfin Nesselkrautia kennengelernt und sich gegen den Willen ihrer Vormünder, denn sie ist noch nicht volljährig, mit ihr verheiratet. Der neuen Hausherrin missfällt aber Grittas lockere Erziehung und auch, dass sich das Mädchen mit dem Hütejungen Peter gemein macht. Also überredet die Gräfin ihren Gemahl, Gritta zur Erziehung in ein Kloster zu stecken. Doch da ist es schrecklich und deshalb flieht Gritta mit ihren Freundinnen in die freie Natur. Eines Tages begegnen sie dem Prinzen Bonus, dem Gritta in ihrer freimütigen, selbstbewussten Art sehr gefällt. Doch leider folgt dem Prinzen der böse Statthalter Pekavus auf dem Fuße und erneut müssen die Mädchen fliehen, diesmal nach Hause. Mit dem Prinzen verabredet Gritta, dass sie den König vor dem Statthalter retten wird. Zu diesem Zweck zieht die ganze hochgräfliche Familie samt der vollendeten Thronrettungsmaschine in die Hauptstadt. Kamera und und Sandra Rogatz sowie: Ilse Voigt, Siglinde Grunwald, Christel Peters, Getraut Last, Manfred Richter, Peter Pauli, Hans-Joachim Felber.