Als durch einen Todesfall ein Kunstschatz, der seit dem Zweiten Weltkrieg verschollen war, entdeckt wird, ergibt sich für Abe die Möglichkeit, mehr über die Geschichte seiner Familie herauszufinden. Während Henry und Jo versuchen, den Fall aufzuklären, stellt Abe Nachforschungen in eigener Sache an und landet schließlich bei einem gewissen Adam. Der mysteriöse Zeitzeuge erzählt von seinem Martyrium in einem Konzentrationslager und liefert neue Erkenntnisse über Abes Eltern…