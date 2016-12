Am 13. und 14. Juni letzten Jahres war es wieder Zeit für das größte Motorsportfest der Welt: auf dem traditionsreichen Circuit de la Sarthe, südlich der französischen Stadt Le Mans, fand die 83. Auflage des prestigereichen 24-Stunden-Klassikers statt. In den vergangenen 15 Jahren hatte Audi nur 2003 und 2009 nicht in der Gesamtwertung vorn gelegen. Diesmal aber war eine Konkurrenz aus Stuttgart von Beginn an stärker: Porsche. Die schwäbischen Autohersteller landeten schon beim zweiten Anlauf nach der Rückkehr in Le Mans einen Doppelsieg. Am Steuer des siegreichen 919 Hybrid war F1-Star Nico Hülkenberg mit seinem Co-Plioten Earl Bamber (NZL) und der Brite Nick Tandy. Als Zweiter mit einer Runde Rückstand komplettierten Timo Bernhard (Homburg), Mark Webber (Australien) und Brendon Hartley (Neuseeland) den Doppelerfolg für Porsche. Hülkenberg glänzte vor allem in der Nacht mit schnellen Rundenzeiten und wurde dafür vom Porsche-Chef Wolfgang Hatz ausdrücklich gelobt. Insgesamt legte das Siegertrio vor rund 200.000 Zuschauern im Motorsportmekka 395 Runden und eine Gesamtdistanz von 5383,455 Kilometern zurück. Die Highlights des Motorsport-Klassikers fasst Eurosport noch einmal für Sie zusammen. - Highlights des Langstrecken-Klassikers