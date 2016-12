2016 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem Fans große Musiklegenden verabschieden mussten: David Bowie, Prince, Roger Cicero, Lemmy Kilmister (Motörhead), Glenn Frey (Eagles), Maurice White (Earth, Wind & Fire) und Colin Vearncombe (Black). Doch mit ihren Songs haben sie alle über 60 Jahre Musikgeschichte geschrieben und sich längst unsterblich gemacht. In "Songs für die Ewigkeit - Tribute to ." widmet VOX ihnen und ihren Hits jetzt einen ganzen Abend. Denn MTV-Legende Steve Blame lädt BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken, Max Mutzke, Seven, Laith Al-Deen, Michael Patrick Kelly, Mieze Katz von "Mia" und Namika zum musikalischen Jahresrückblick ein. Dabei interpretieren die sieben Künstler auch die Hits ihrer Musikhelden vollkommen neu. Gemeinsam mit Moderator Steve Blame wollen sie das Werk der Verstorbenen feiern. Dabei nehmen sich Mieze Katz und Laith Al-Deen unter anderem "Heroes" von einem ihrer Idole David Bowie vor. Namika widmet dagegen dem in diesem Jahr verstorbenen Swingsänger und ehemaligen 'Sing meinen Song'-Teilnehmer Roger Cicero ihre ganz eigene Interpretation von 'Zieh die Schuh aus'. Doch neben ihren Auftritten in intimer, fröhlicher Runde, haben sie alle auch sehr persönliche Geschichten, Erinnerungen und Lieblingslieder, die sie mit den verstorbenen Künstlern verbinden. Gemeinsam mit Steve Blame verraten sie, wie sie das Werk der Musiklegenden inspiriert hat.