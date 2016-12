Weihnachten steht vor der Tür und damit auch das Essen von Lebkuchen, erleuchtete Kerzen und gemeinsame Zeit im Kreise der Familie. Was passt besser dazu als eine Extraportion des Zeichentrickklassikers 'Weihnachtsmann & Co. KG', der schon mehrere Generationen für das Thema Weihnachten begeistert hat? Deshalb begrüßt SUPER RTL am Freitag, den 23.12.2016 um 20:15 Uhr - einen Tag vor Heiligabend - die Festtage mit neun Folgen der beliebten Serie am Stück!