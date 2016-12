15. Spieltag: Braunschweig — Alba Berlin. Schöne Bescherung: Der Terminplan der Korbjäger ist auf Grund von vier (!) europäischen Wettbewerben so eng gestrickt, dass in der BBL traditionell am Tag vor Heiligabend sowie am zweiten Weihnachtstag gespielt wird. Kaum anzunehmen, dass für Braunschweig nun die Kassen süßer nie klingeln. Die heimische Halle (6100 Plätze) hat mit 38 Prozent die schlechteste Auslastung der Liga. Mit ein Grund: Die Löwen verloren bisher jedes ihrer sechs Heimspiele.