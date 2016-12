Jetzt geht's los! Auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona startet die GP2 Series in die neue Saison. Eins ist bereits vor dem ersten Rennen sicher: Es wird einen neuen Champion geben. Vorjahres-Titelträger Stoffel Vandoorne wechselte in die Formel 1 zum McLaren-Team. Zu den Favoriten 2016 zählen die Experten den Vorjahresdritten Sergey Sirotkin (ART Grand Prix) und den Neuseeländer Mitch Evans (Campos Racing). Die deutschen Farben hält Marvin Kirchhöfer (Carlin) hoch. Die Rennen der GP2-Serie sehen Sie vom ersten Event in Spanien (14. Mai) bis zum Finale in den Vereinigten Arabischen Emiraten (27. November) live und in HD auf Sky!