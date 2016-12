Immer größerer Beliebtheit erfreut sich das alljährliche Weihnachtssingen im Bayerischen Fernsehen, das an Heiligabend nicht nur für festliche Stimmung sorgt, sondern auch ein Stück Heimat zeigt: es findet in der wunderschönen Klosterkirche der Benediktinerabtei Schäftlarn südlich von München statt, die namhafte Barock- und Rokoko-Künstler gestaltet haben. Junge Sänger und Musikanten aus Oberbayern gestalten heuer das Programm. Sie fühlen sich der alpenländischen Musiktradition verbunden, erfüllen sie aber mit frischem Leben und präsentieren sie auf hohem künstlerischen Niveau. Die musikalische Leitung übernimmt Otto Dufter, selbst leidenschaftlicher Volksmusikant und Leiter der Musikschule Unterwössen im Achental, die als Talentschmiede für den Volksmusik-Nachwuchs gilt. Dazu hat der Schriftsteller Gerd Holzheimer Texte geschrieben, die aber - genau wie das Musikprogramm - keiner weihnachtlichen Rührseligkeit oder Volkstümelei verfallen, sondern aus einem sehr ungewöhnlichen Blickwinkel nach dem tieferen Sinn des Weihnachtsfests fragen. Damit sprechen sie auch Zuschauer an, die sich mit religiösen Themen schwer tun. Vorgetragen werden sie von dem Schauspieler und BR-Sprecher Peter Weiß.