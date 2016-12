Axel Bulthaupt begibt sich auf eine weihnachtliche Entdeckungsreise durch das winterliche Mitteldeutschland. Seine Reise führt ihn zuerst in die Altmark, wo es die einzige deutsche Rentierschule gibt. Hier versucht sich Axel am "Rentierführerschein". In der Stadtkirche zu Wittenberg begegnen ihm Joseph und Maria mit ihrem echten Jesuskind. Es heißt eigentlich Wilhelm, ist 7 Monate alt, und wird am Heiligen Abend eine Hauptrolle beim Weihnachtsspiel haben. Das wiederum ist in Wittenberg sehr berühmt und beliebt. Sogar der Bürgermeister und ein katholischer Priester sind stolz darauf, mitzuwirken. Schließlich wurde hier einst das Christkind in den Mittelpunkt der Weihnacht gestellt und der 25. Dezember als Weihnachts- und Familienfest eingeführt. In einem romantischen Innenhof in Radebeul an der Elbe wird derweil der Glühwein warm gemacht. Mit Wein von den eigenen Hängen. Auf dem kleinen Weihnachtsmarkt suchen ganz besondere, moderne und doch gleichzeitig traditionelle Räuchermännel ein neues Zuhause. Hier ist auch das Atelier, wo sie das Jahr über Gestalt annehmen.