Marie und Fritz bekommen an Heiligabend vom Patenonkel einen zauberhaften Kasten geschenkt. Kleine Figuren bewegen sich darin zur Musik: die Zuckerwelt. Auch ein Nussknacker liegt unterm Baum. Mitten in der Nacht hört Marie Geräusche aus dem Wohnzimmer und entdeckt dort eine Schar Mäuse, angeführt vom rotäugigen Mausekönig. Am nächsten Tag will keiner ihrer Geschichte Glauben schenken. Es ist Heiligabend. Marie und Fritz freuen sich besonders auf das Geschenk ihres Patenonkels Drosselmeier. Es ist ein zauberhafter Kasten, in dem sich kleine Figuren zur Musik bewegen: die Zuckerwelt. Zum Ende des Abends entdeckt Marie ein weiteres Geschenk ihres Onkels: einen Nussknacker. Doch im Übereifer zerstört ihr kleiner Bruder die Holzfigur. Nachts wird Marie durch Geräusche geweckt. Das Weihnachtszimmer ist in seltsames Licht getaucht und Marie entdeckt eine grässliche Maus mit bösen, roten Augen: der Mausekönig. Zum Leben erwacht, stellt sich der Nussknacker dem Mausekönig entgegen. Benommen sieht das Mädchen einen erbitterten Kampf. Als der Nussknacker in die Enge getrieben wird, schleudert Marie ihren Pantoffel gegen den Mausekönig. Dann fällt sie in Ohnmacht. Als Marie am nächsten Tag von den Ereignissen berichtet, glaubt ihr niemand. Ihrem Patenonkel fällt eine Geschichte ein, die damit endet, dass ein Mausekönig nach dem Leben eines Nussknackers trachtet, um in sein Land, die Zuckerwelt, einzufallen. Marie begreift, dass diese Geschichte in ihrem Elternhaus zu Ende gebracht werden soll.