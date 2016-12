Martina und Jürgen sind ein Liebespaar. Sie studiert in Leipzig Ökonomie, er bereitet sich auf seine Meisterprüfung als Geigenbauer im vogtländischen Altneukirchen vor. Während Martina sich in ihrer Diplomarbeit mit Problemen der modernen Wissenschaft und Technik beschäftigt, sieht sich Jürgen den Traditionen des Instrumentenbaus verpflichtet. Das führt zu Reibereien und belastet die Beziehung. Und als Martina in Altneukirchen, dem Zentrum des Musikinstrumentenbaus in der DDR, ihren ehemaligen Jugendfreund Peter Struck begegnet, der hier als Physiker im Forschungsinstitut arbeitet, kommt auch noch Eifersucht ins Spiel.