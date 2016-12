Ylva und Ylvie sammeln Beeren. Sie hätten sich nicht träumen lassen, dass sie ohne Vorwarnung am Steilhang zum Meer in höchste Gefahr geraten. Wenn Wickie nicht schnell einen blitzgescheiten Einfall zur Rettung hat, drohen die beiden abzustürzen. Wickie hat Geburtstag, und da will Ylva natürlich über den Klippen von Flake Beeren für einen leckeren Geburtstagskuchen sammeln. Und Ylvi? Die begleitet Tante Ylva, um Blumen für ihren Freund Wickie zu pflücken. Leider geschieht dann, was niemals geschehen sollte. Unter Ylvi nämlich bricht der Boden ein, Ylva versucht, das Mädchen noch zu packen und schon finden sich die beiden in einer höchst gefährlichen Lage wieder. Auf einem kleinen Felsenvorsprung schweben sie hoch über dem Meer, mit dem Rücken gegen die Felswand gedrückt und ohne Möglichkeit, nach oben zu klettern und sich in Sicherheit zu bringen. Hoffnung erwächst ihnen lediglich daraus, dass Wickie seine Mutter und Ylvi vermisst, sich auf die Suche begibt und die beiden schließlich mit Hilfe der anderen Frauen von Flake findet. Doch schnell stellt sich heraus, dass es schwierig werden wird, die Verunglückten mit einem Seil von dem immer weiter abbröckelnden Felsvorsprung zu retten.