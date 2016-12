Der kleine Cedric Errol (Ricky Schroder) und seine verwitwete Mutter (Connie Booth) leben bescheiden, aber zufrieden in New York. Da wird das stille Glück der beiden gestört. Mister Havisham, ein Abgesandter des Earl of Dorincourt (Alec Guinness), Cedrics Grossvater, taucht auf. Er will den Knaben auf das Schloss des adelsstolzen alten Herrn holen, der einst seinen Sohn verstossen hatte, weil er eine US-Amerikanerin geheiratet hat und in die Staaten ausgewandert ist. Ceddies Mutter willigt schweren Herzens ein, obgleich der alte Herr an seiner Abneigung ihr gegenüber festhält. Auf das Schloss darf sie nicht, stattdessen quartiert sie sich in der Nachbarschaft ein. Ceddie, inzwischen Lord Fauntleroy, soll nie erfahren, wie es zwischen den beiden steht. Der kleine Enkel des grantigen Grossvaters aber bringt es zustande, die strenge Fassade versteinerter Gefühle des alten Griesgrams zu sprengen und seine verschütteten Empfindungen zu wecken. "Little Lord Fauntleroy", der viktorianische Jugendroman von Frances Hodgson Burnett von 1886, diente bereits mehrfach als Vorlage für eine Verfilmung. Jack Golds Inszenierung aus dem Jahr 1980, die in prächtigen Dekors und pittoresken Landschaften spielt, gelingt die Balance zwischen Heiterkeit und Rührung, Amüsement und gefühlvoller Moral. Ricky Schroder, der als Neunjähriger an der Seite von Jon Voight und Faye Dunaway in "The Champ" sein viel beachtetes Leinwand-Début gab, mimt hier den herzerweichenden Knaben, Alec Guinness versteht es, der mürrischen Figur des Earl of Dorincourt Menschlichkeit zu verleihen.