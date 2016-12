Aus allen Ecken duftet es nach Weihnachten: Plätzchen, Lebkuchen, Spekulatius, Punsch, Orangen, Maronen - Über diese Leckereien will Reporter Willi Weitzel mehr wissen. Also zieht er los, immer der Nase nach. Zuerst trifft er sich mit Konditor Flo in der Backstube, um ein Lebkuchenhaus zu bauen: Teig anrühren, Formen ausstechen, Lebkuchenteile backen, die Einzelteile verbinden und schließlich das Bauwerk mit Zuckerguss und bunten Schokodrops verzieren. Zum Schluss noch ein wenig Puderzucker aufs Dach - weiße Weihnachten sind doch einfach am schönsten! Auf dem Münchner Viktualienmarkt will Willi wissen, was die Leute außer süßen Leckereien zur Weihnachtszeit noch besonders gern essen. Orangen zum Beispiel haben Saison, sie sind jetzt schön frisch und saftig. Gewürzhändler Hans verrät ihm einen besonderen Trick: Mit Nelken gespickt verströmen Orangen einen herrlichen Weihnachtsduft. Fischhändlerin Hella wiederum freut sich, dass zu Weihnachten auch Fisch oft auf den Tisch kommt, bei vielen Familien ist es traditionell der Karpfen. Koch Alexander Herrmann hat sich für Willi ein ganz besonderes Weihnachtsessen ausgedacht: Hackfleischröllchen Christbaumstyle. Klar, dass Willi beim Vorbereiten und Kochen hilft. Und während Alexander zum Nachtisch Beereneis mit Vanillekipferlsahne zubereitet, macht Willi sich noch schnell auf dem Weihnachtsmarkt nützlich. Gemeinsam mit Sepp verkauft er heiße Maronen. Zurück bei Alexander ist das Essen ist fertig. Und jetzt erfährt Willi auch, warum Alexander für vier Personen gekocht hat: Als Überraschung für Willi hat der Koch noch zwei ganz besondere Gäste eingeladen. Gemeinsam mit dem Christkind und dem Weihnachtsmann schmeckt es nämlich doppelt so gut!