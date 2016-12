Die Oscar-nominierte Verfilmung des Kinderbuches "Der Grüffelo" von Julia Donaldson und Axel Scheffler erfährt mit dieser weiteren Koproduktion zwischen Magic Light Pictures, Studio Soi und dem ZDF eine ebenbürtige Fortsetzung. "Geh nicht in den Wald", sagt der Vater, "da wohnt die böse Maus!" Geradezu eine Aufforderung für das Kind, sich heimlich in den Wald zu schleichen, während der Vater schläft. Was soll das schon sein - "eine böse Maus"? Tiefer und tiefer gerät das Grüffelchen in den dunklen Wald. Es spricht sich Mut zu und stapft neugierig voran. Spuren im Schnee führen es zur Schlange, zur Eule und zum Fuchs. "Es ist nicht die Maus", bedauert das Grüffelokind jedes Mal. Und als es fast nicht mehr daran glauben kann, die Maus zu finden, steht es vor einem kleinen braunen Tier. Nicht groß, nicht gefährlich, nicht böse. Gerade richtig zum Fressen. Um 10.25 Uhr strahlt das ZDF eine weitere Kinderbuchverfilmung von Julia Donaldson und Axel Scheffler aus: "Für Hund und Katz ist auch noch Platz". Ein Animationsspecial der besonderen Art und eine wunderschöne Geschichte über Freundschaft und Mut.