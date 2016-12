Es ist gefährlich für eine kleine Maus, allein durch den Wald zu spazieren. Überall lauern Gefahren. Doch wenn man so viel Fantasie hat wie diese Maus, kann einem nichts passieren. Sie erfindet einfach einen riesigen, grauenerregenden Freund namens Grüffelo, und schon nehmen ihre Feinde Reißaus. Doch als sie plötzlich ihrem erfundenen Monster selbst gegenübersteht, ist guter Rat teuer. Jetzt muss sie dem hungrigen Riesen klarmachen, dass sie kein gewöhnliches Futter, sondern eine waldbekannte und von allen gefürchtete Maus ist, vor der sich auch ein Grüffelo in Acht nehmen sollte. Magic Light Pictures verfilmte in Zusammenarbeit mit Studio Soi den Kinderbuch-Bestseller "Der Grüffelo" von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Die zahlreich international preisgekrönte (unter anderem beim Prix Jeunesse 2014 als "Bestes fiktionales Programm der letzten 50 Jahre) und Oscar-nominierte Adaption ist dem Buch in Witz und Charme ebenbürtig. Ein animationstechnischer Augenschmaus für die ganze Familie, unterlegt mit der Musik von René Aubry und mit den Stimmen von Heike Makatsch, Christian Ulmen, Wolfgang Hess, Gert Voss, Otto Sander und Edgar Selge. Im Anschluss strahlt das ZDF die Fortsetzung des Kinderbuchklassikers aus: "Das Grüffelokind". Magic Light Pictures verfilmte in Zusammenarbeit mit Studio Soi den Kinderbuch-Bestseller "Der Grüffelo" von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Die zahlreich international preisgekrönte (unter anderem beim Prix Jeunesse 2014 als "Bestes fiktionales Programm der letzten 50 Jahre) und Oscar-nominierte Adaption ist dem Buch in Witz und Charme ebenbürtig. Ein animationstechnischer Augenschmaus für die ganze Familie, unterlegt mit der Musik von René Aubry und mit den Stimmen von Heike Makatsch, Christian Ulmen, Wolfgang Hess, Gert Voss, Otto Sander und Edgar Selge. Im Anschluss strahlt das ZDF die Fortsetzung des Kinderbuchklassikers aus: "Das Grüffelokind".