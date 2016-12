Fackeln im Sturm Heute | ZDF neo | 12:20 - 13:45 Uhr | Miniserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft verbindet die jungen Soldaten Orry Main und George Hazard eine tiefe Freundschaft. Beide kämpfen Seite an Seite im Amerikanischen Bürgerkrieg. Als der erste Heimaturlaub ansteht, lädt George Orry auf sein Familienanwesen ein. Doch schnell gerät der aristokratische Südstaatler mit Georges Schwester Virgilia aneinander. Denn als aufgeklärte Nordstaatlerin setzt sie sich gegen die Haltung von Sklaven ein. Orry hingegen hat ganz andere Sorgen. Denn seine große Liebe Madeline, die seit Monaten nichts von ihm gehört hat, hat den durchtriebenen Justin geheiratet. Original-Titel: North and South Untertitel: Wilde Jugend Laufzeit: 85 Minuten Genre: Miniserie, USA 1994 Regie: Richard T. Heffron Folge: 1 Schauspieler: Orry Main Patrick Swayze George Hazard James Read Madeline Fabray LaMotte Lesley Anne Down Justin LaMotte David Carradine Elkanah Bent Philip Casnoff Stanley Jonathan Frakes Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets